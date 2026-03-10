ABD’de Halkbank davası için yarın kritik gün... Hakim son kararını verecek

New York Güney Bölgesi Mahkemesi, Halkbank davası için son kararını yarın açıklayacak.

ABD’de Halkbank’la ilgili ‘Yargılamayı Sonlandıran Geçici Anlaşmaya varıldığı’ bildirildi.

ABD’de Halkbank aleyhindeki İran yaptırımları davasına bakan Yargıç Richard Berman, tarafların uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Manhattan Bölge Yargıcı Berman, yarın yapılacak duruşmada her iki tarafın avukatlarından uzlaşmaya ilişkin ‘ertelenmiş kovuşturma anlaşması’ konusunda bilgi talep edeceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank, uzun süredir devam eden İran yaptırımları davasında uzlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), ABD'de Halk Bankası aleyhinde açılan ceza davasına dair bir açıklama yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında ‘Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’ imzalandığını bildirdi.

Açıklamada ‘Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir’ deniyor.

‘Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı'na teslim edileceği; ardından Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi'nin davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacağı’ belirtiliyor.

Mahkemenin onayının ardından ABD'de Halkbank'la ilgili ceza davası sürecinin sonlanacağı kaydediliyor.

‘ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir’ deniyor.

İSRAİL-HAMAS ROLÜ

Halkbank ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak sunulan mahkeme belgelerinde, Türkiye'nin İsrail-Hamas ateşkesinde ‘çok önemli’ bir rol oynadığı öne sürüldü.

New York Times Gazetesi, ‘Halkbank ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak sunulan mahkeme belgelerinde, Türkiye'nin İsrail-Hamas ateşkesinde ‘çok önemli’ bir rol oynadığını yazdı.

Gazete, New York Güney Bölgesi Federal Savcıların, Yargıcı Berman’a yazdıkları mektupta, ‘çeşitli hususların suçlamaların çözümüne katkıda bulunduğunu’ yazdığını bildirdi.

Gazete şöyle diyor:

‘Trump yönetimi, Ekim 2023'te İsrail'deki Hamas saldırısında rehinelerin serbest bırakılması için yapılan müzakerelerde Türkiye'nin yardımı nedeniyle bankanın hafifletilmesi gerektiğini belirterek, İranlı kuruluşlarla iş yapıp yapmadığı konusunda Türk bankasına karşı açılan cezai davayı düşürmek için geçici bir anlaşmaya vardı. Devlete ait Halkbank için önerilen uzlaşma, savcıların bankayı yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki kısıtlı İran fonlarını yasadışı olarak transfer etmekle suçladığı davayı sona erdirecek.’

Öte yandan, Mahkeme belgeleri, Adalet Bakanlığı avukatları ve halkbank temsilcileri tarafından imzalandı.

Mahhattan Mahkemei yargıcı Berman, devam eden bir iddianameyi düşürebilir.

ABD’de bir yargıcın, bir savcının ceza davasını düşürme kararına karşı çıkmasının ender olduğu belirtiliyor.

NE OLMUŞTU

2016 yılında Rıza Zarrab’ın Miami’de tutuklanmasıyla 10 yılda bir çok süreç yaşandı.

ABD'de Halkbank aleyhine İran'a yönelik yaptırımların delinmesi iddialarıyla açılan ceza davası, Ekim 2019'da başladı.

New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘ Halkbank, ABD'yi dolandırma, kara para aklama ve yaptırımları ihlalle suçlandı. 2016'da Reza Zarrab ve 2017'de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanması ile bağlantılı olarak gelişti.

Halkbank, ‘egemen dokunulmazlık’ iddiasıyla davanın düşürülmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar başvurdu ancak bu talepler reddedildi.