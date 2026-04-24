ABD’de hortum felaketi: Oklahoma’da evler yıkıldı, hava üssü kapatıldı

ABD’nin Oklahoma eyaleti, gece saatlerinde etkili olan şiddetli hortumlarla sarsıldı. Çok sayıda evin yerle bir olduğu, araçların savrulduğu ve en az bir düzine kişinin yaralandığı bildirildi. Fırtına sistemi, Oklahoma’daki Vance Hava Kuvvetleri Üssü’nü de vururken, üs elektrik ve su tedarikindeki sorunlar nedeniyle süresiz olarak kapatıldı.

EVLER YERLE BİR OLDU

ABD Ulusal Hava Servisi, Kansas sınırına yakın Braman kasabasının yerel saatle 19.30 sıralarında hortumdan etkilendiğini doğruladı. Oklahoma genelinde etkili olan şiddetli hava koşulları, bazı bölgelerde evleri tamamen yıktı, araçları savurdu ve altyapıda hasara neden oldu.

Yetkililer tarafından paylaşılan görüntülerde, bazı evlerin tamamen enkaza dönüştüğü, hemen yanındaki bazı yapıların ise neredeyse hasarsız kaldığı görüldü. Bu durum, hortumların dar ama yıkıcı etki alanını bir kez daha ortaya koydu.

SİSTEMLER DEVRE DIŞI

Bölge sakinlerinin bir kısmı, hortumlar yaklaşmadan önce zaten elektrik kesintisi yaşandığı için siren sistemlerinden yararlanamadı. Bu nedenle bazı yerleşimlerde halkın fırtınaya hazırlıksız yakalandığı bildirildi.

KOCO News baş meteoroloğu Damon Lane, canlı yayında fırtınayı takip ederken Oklahoma’da uzun süredir görülen en güçlü sistemlerden biriyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Yayın sırasında bir evin hortum tarafından yıkıldığını gösteren görüntüler ekrana yansırken, meteorolog olayın şiddeti karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

HAVA ÜSSÜNDE HASAR

Yerel saatle 20.40 sıralarında ikinci bir hortumun Enid kentindeki Vance Hava Kuvvetleri Üssü’nü vurduğu doğrulandı. Yetkililer, üste hasar meydana geldiğini, ancak tüm personelin güvende olduğunu açıkladı.

Öte yandan, elektrik ve su altyapısındaki sorunlar nedeniyle üssün süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Üssün çevresindeki Grayridge bölgesinde ise daha ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Garfield County Şerif Ofisi, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini, ancak çok sayıda kişinin hafif yaralandığını duyurdu. Enid yetkilileri ise fırtına nedeniyle en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin hortumdan etkilenen bölgelerde ikincil arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

DÖRT EYALETTE ALARM

Oklahoma ve Iowa arasında toplam 17 hortum rapor edildi. Ulusal Hava Servisi, bölge halkına “derhal sığınaklara geçin” çağrısında bulundu.

Texas’tan Büyük Göller bölgesine kadar uzanan geniş bir hatta şiddetli hava uyarıları yapılırken, Oklahoma, Kansas, Iowa ve Nebraska’da hortum alarmı verildi. Ayrıca bazı bölgelerde golf topu büyüklüğünde dolu yağışı beklendiği belirtildi.