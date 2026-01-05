ABD’de hücre hayatı: Maduro, 'insanlık dışı' koşullarıyla bilinen cezaevinde

Venezuela'nın başkenti Caracas’ta yakalanmasının ardından ABD’ye kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, New York’un Brooklyn semtindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne konuldu.

Maduro’nun burada günde 23 saat hücrede tutulacağı, yalnızca bir saatliğine dışarı çıkarılacağı belirtiliyor.

ABD’li yetkililere göre Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

ÜNLÜ TUTUKLULARIN KALDIĞI CEZAEVİ

1994’te kurulan MDC Brooklyn, New York’ta federal davaları bekleyen tutuklular için kullanılan tek cezaevi konumunda.

Yaklaşık bin 300 kadın ve erkeğin tutulduğu hapishanede geçmişte Jeffrey Epstein davasıyla tanınan Ghislaine Maxwell, müzik dünyasının ünlü ismi Sean “Diddy” Combs ve Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez gibi isimler de kaldı.

Cezaevi, yıllardır tutuklular ve savunma avukatları tarafından insanlık dışı ve sağlıksız koşullarla eleştiriliyor.

2019’da yaşanan bir elektrik yangını sonrası, kış ortasında hücrelerde ısı ve elektriksiz kalan mahkûmlar olmuştu.

2024’te iki tutuklu, diğer mahkûmlar tarafından el yapımı silahlarla öldürüldü.

Ghislaine Maxwell, hücresinde ham kanalizasyon atıkları ve kemirgen dışkısı bulunduğunu söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Cezaevleri Bürosu (BOP) yorum talebine yanıt vermezken, Eylül 2025’te yayımlanan bir raporda, personel artışı ve reformlar sayesinde koşulların iyileştiğini savundu.

Eski federal savcı Mitchell Epner, MDC Brooklyn’de her tutuklunun şiddet riski altında olduğunu, ancak Maduro gibi siyasi açıdan sembolik bir ismin çeteler ya da ‘tekil saldırganlar’ tarafından hedef alınma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

DİĞER MAHKUMLARDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Cezaevinin eski müdürü Cameron Lindsay, Maduro’nun diğer tutuklulardan tamamen izole edilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

“Muhtemelen tek başına bir katta tutulacak. Bu son derece hassas ve yüksek güvenlikli bir operasyon” diyen Lindsay, Maduro’nun günde 23 saat hücrede kalacağını, yemeklerin hücresine verileceğini ve haftada üç kez duş alabileceğini söyledi. Aynı uygulamanın eşi Flores için de geçerli olması bekleniyor.

Yetkililer, son iki yılda cezaevinde bazı iyileşmeler olduğunu belirtse de sorunlar sürüyor.

2025 Eylül’ünde Adalet Bakanlığı, MDC Brooklyn’de şiddet ve yasadışı eşya sokulmasıyla bağlantılı 25 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.

Bu davalar arasında, bir gardiyanın yeleğinin altına gizleyerek uyuşturucu soktuğu ve bir çete üyesinin cips paketinde seramik neşter kaçırdığı iddiaları da yer aldı.

Maduro’nun bu koşullar altında ne kadar süre tutulacağı ve güvenlik rejiminin nasıl uygulanacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.