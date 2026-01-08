ABD'de ICE baskını sonrası gerilim: Ulusal Muhafızlar hazırlıkta

ABD’nin Minnesota eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisinin bir kadını aracında vurarak öldürmesinin ardından protestolar büyürken, Vali Tim Walz eyalet Ulusal Muhafızları’nın olası görevlendirme için hazırlık emri verdiğini açıkladı.

Vali Walz, basın toplantısında, 37 yaşındaki Renee Nicole Good’un ölümüyle sonuçlanan olay için “Hiçbir gerekçe olmadan arabasında ölü bulunan bir insan var” dedi. Walz, olayı “önlenebilir” ve “gereksiz” olarak nitelendirirken, halkı barışçıl protestoya çağırdı.

Walz, “Bu yönetime yanlış yaptığını söylemek vatansever bir görevdir ama güvenli şekilde yapılmalı” ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, kadının görevlileri ezmeye çalıştığını iddia etti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise olayın “iç terör eylemi” olduğunu savunarak aracın “ölümcül bir silah” olarak kullanıldığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında, ajanların meşru müdafaa kapsamında ateş açtığını öne sürdü.

“BU DÜPEDÜZ SAÇMALIK”

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın görüntülerini izlediğini belirterek, ateş açmanın meşru müdafaa olmadığını söyledi. Frey, “Bu, bir ajanın gücü pervasızca kullanması sonucu bir insanın öldürülmesidir” dedi ve ICE’ye kenti terk etme çağrısı yaptı.

Minneapolis Kent Konseyi üyesi Jason Chavez, Good’un ABD vatandaşı olduğunu ve olay yerinde hukuki gözlemci olarak bulunduğunu söyledi. Polis ise Good’un soruşturmanın hedefi olmadığını, aracının yolu kapattığını ve olayın bu sırada yaşandığını açıkladı.

Olayın, 2020’de George Floyd’un öldürüldüğü noktaya yaklaşık 1 kilometre mesafede gerçekleşmesi, şehirdeki tansiyonu daha da yükseltti. Protestolar sırasında göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanıldığı, bazı göstericilerin polise kar topu attığı bildirildi.

SORUŞTURMA FBI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı’na bağlı Kriminal Soruşturma Bürosu, olayın FBI ile birlikte soruşturulduğunu duyurdu.

Yetkililer, soruşturmanın erken aşamada olduğunu ve spekülasyondan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kaynaklara göre Minneapolis ve çevresine binlerce ICE ve İç Güvenlik ajanı sevk edilmesi planlanıyor.

Son haftalarda özellikle Somali kökenli işletmelere yönelik soruşturmaların yoğunlaştığı bildirildi.