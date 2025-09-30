ABD'de ICE'ın sert müdahalesi: Anadolu Ajansı baş kameramanı hastaneye kaldırıldı

New York Federal Mahkemesi'nde zorunlu olarak hakim karşısına çıkan göçmenleri duruşma çıkışında gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen AA baş kameramanı Elibol'a polis sert müdahalede bulundu.
Gözaltı işlemini görüntülemeye çalışırken müdahalede bulunulan Elibol, sırt üstü düşerek kafasını sert bir şekilde yere çarptı.
Elibol'un yardımına çevredeki meslektaşları koştu. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Elibol, beyin sarsıntısı ihtimaline karşı tedbiren ambulans gelene kadar yerde hareketsiz bekletildi.
Olay yerine ulaşan ambulanstaki sağlık görevlilerinin boyunluk takmasının ardından Elibol, hastaneye kaldırıldı.
Burada ilk tetkikleri yapılan ve röntgen filmleri çekilen Elibol, müşahede amacıyla hastanede tutuluyor.