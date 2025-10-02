ABD'de iki yolcu uçağı taksi yolunda çarpıştı

New York’taki LaGuardia Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait iki yolcu uçağı taksi yolunda çarpıştı.

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, bağlı ortaklığı Endeavor Air tarafından işletilen iki uçağın “düşük hızda çarpıştığı” bildirildi.

Kazaya, Charlotte’tan gelen 5047 sefer sayılı uçuş ile Roanoke’a gitmek üzere hazırlanan 5155 sefer sayılı uçuşun karıştığı açıklandı.

Ön bilgilere göre, uçuş 5155’in kanadının, uçuş 5047’nin gövdesine temas ettiği belirtildi. Olay, yerel saatle 22.00’den kısa süre önce meydana geldi.

BİR KABİN GÖREVLİSİ YARALANDI

Kazanın ardından bir kabin görevlisinin hafif yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Uçuş 5155’te 28 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 32 kişi, uçuş 5047’de ise 57 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 61 kişi bulunuyordu.

Yolcuların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, 5047 sefer sayılı uçağın pilotunun anons yaptığı duyuldu.

Yetkililer kazanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirirken, Liman İdaresi, olayın havalimanı operasyonlarını etkilemediğini açıkladı.

Yolcular uçaklardan indirilerek otobüslerle terminale taşındı. Delta, yolculara otel imkanı sağlanacağını ve ertesi gün için yeni uçuşlar ayarlanacağını duyurdu.

Delta’dan yapılan açıklamada, “New York-LaGuardia’daki ekibimiz, çarpışma sonrası yolcularımızın güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Yetkili makamlarla iş birliği yaparak olayın nedenlerini inceleyeceğiz. Güvenlik her şeyin önündedir. Yolcularımızdan bu yaşanan deneyim için özür dileriz” denildi.