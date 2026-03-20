ABD’de İran anketi: Kara işgaline halk freni

Reuters/Ipsos’un perşembe günü tamamlanan anketi, ABD kamuoyunda İran’a yönelik olası bir kara savaşına ilişkin ciddi bir endişe bulunduğunu ortaya koydu.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 65’i, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı geniş çaplı bir kara harekâtı başlatmak üzere asker göndereceğini düşünüyor. Ancak bu seçeneğe destek verenlerin oranı yalnızca yüzde 7’de kaldı.

Üç gün süren ankette, Trump’ın genel kamuoyu desteğinin büyük ölçüde sabit kaldığı görüldü. Trump’a destek oranı yüzde 40 olarak ölçüldü. Bu oran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından yapılan önceki Reuters/Ipsos anketine göre 1 puanlık artışa işaret etti.

Ülke genelinde bin 545 yetişkinin katıldığı anketin hata payının yaklaşık 3 puan olduğu belirtildi.

Reuters’ın çarşamba günü yayımladığı habere göre Trump yönetimi, Ortadoğu’daki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla binlerce ABD askerinin bölgeye sevk edilmesini değerlendirdi. Bu seçenekler arasında, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine güvenli geçiş sağlamak için hava ve deniz unsurlarının devreye alınması da yer alıyor.

Değerlendirilen diğer senaryolar arasında ABD askerlerinin İran kıyılarına konuşlandırılması ve İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının yapıldığı Hark Adası’na kara gücü gönderilmesi de bulunuyor.

CUMHURİYETÇİLER SALDIRILARI DESTEKLİYOR

Anket, Trump’ın Cumhuriyetçi tabanının İran’a yönelik saldırılara güçlü destek verdiğini de gösterdi. Cumhuriyetçilerin yüzde 77’si ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını onayladığını söyledi. Bu oran Demokratlarda yüzde 6, bağımsızlarda ise yüzde 28 olarak ölçüldü.

Genel tabloda ise Amerikalıların yüzde 37’si savaşı desteklediğini belirtirken, yüzde 59’u karşı çıktığını ifade etti. Savaşa karşı çıkanlar arasında Cumhuriyetçilerin yaklaşık beşte birinin de yer aldığı görüldü.

Ankete göre Cumhuriyetçilerin yüzde 63’ü, genel toplamda ise Amerikalıların yüzde 34’ü İran’a sınırlı sayıda özel kuvvet gönderilmesini destekliyor. Buna karşın katılımcıların yüzde 55’i, operasyonun kapsamı küçük ya da büyük olsun, İran’a herhangi bir kara gücü gönderilmesine karşı çıkıyor.

Sonuçlar, ABD kamuoyunun İran’a yönelik askeri baskının sürmesine belirli ölçüde destek verdiğini, ancak doğrudan kara savaşına mesafeli yaklaştığını ortaya koydu.