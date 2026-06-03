ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı: İki bilim insanına kaçakçılık suçlaması

ABD’de hükümete bağlı bir laboratuvarda görev yapan iki bilim insanı hakkında, devre dışı bırakılmış mpox virüsü örneklerini ülkeye kaçak şekilde soktukları iddiasıyla dava açıldı.

Detroit’teki federal mahkemede açılan suç duyurusunda, Montana’daki Rocky Mountain Laboratories’te virüs ekolojisi bölümünün şefi olan Vincent Munster ile birlikte çalışan Claude Kwe suçlandı.

FBI’ın mahkeme dosyasına göre Munster ve Kwe, ocak ayında Paris aktarmalı uçuşla ABD’ye döndükten sonra Detroit Metropolitan Havalimanı’nda durduruldu.

İki bilim insanının, Orta Afrika’daki Kongo Cumhuriyeti’nde 9 gün geçirdikleri belirtildi.

Sorgu sırasında Munster’ın, ABD’ye biyolojik materyal ya da örnek getirdiğini “kesin bir dille” reddettiği aktarıldı.

TESTLERDE MPOX ÖRNEKLERİ ÇIKTI

Ancak daha sonra yapılan testlerde, iki bilim insanının yanında devre dışı bırakılmış mpox virüsü içeren şişeler bulunduğu bildirildi.

FBI, Munster ve Kwe’nin söz konusu örnekleri beyan etmediğini ve gerekli izinleri almadığını kaydetti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Müfettişlik Ofisi’nden Marcus Sykes, biyolojik materyallerin uygun izin olmadan ülkeye sokulmasının kamu güvenini zedelediğini ve kamu sağlığı açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

İki bilim insanının çarşamba günü Montana eyaletindeki Missoula’da federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Rocky Mountain Laboratories’i denetleyen ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), soruşturmanın sürdüğünü belirterek kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği yapıldığını açıkladı.

Mahkeme dosyasında, Munster ve Kwe’nin virüs örneklerini laboratuvarlarına neden götürmek istediklerine ilişkin ayrıntı yer almadı. Ancak FBI, iki bilim insanının mpox üzerine kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü bildirdi.

FBI’a göre Munster, havalimanındaki sorguda gerekli belgelerin dizüstü bilgisayarında olduğunu söyleyerek, “Ama onlara ihtiyacınız yok. Bunu her zaman yapıyorum” ifadesini kullandı.

FBI, Munster’ın gümrük görevlilerine gerekli belgelere sahip olduğu yönündeki beyanlarının gerçeğe aykırı olabileceğini değerlendirdi.

MPOX NEDİR?

Daha önce “maymun çiçeği” olarak bilinen mpox, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre genellikle döküntü ve ateşle seyrediyor. Hastalık bazı vakalarda ağır seyredebilse de çoğu kişi tamamen iyileşiyor.

Mpox, ilk kez 1958’de maymunlarda görülen “çiçek benzeri” salgınlar sırasında bilim insanları tarafından tanımlandı.

Uzun yıllar boyunca insan vakalarının büyük bölümü Orta ve Batı Afrika’da, enfekte hayvanlarla yakın teması olan kişilerde görülüyordu.

Virüs, 2022’de ilk kez cinsel temas yoluyla yayılımıyla küresel çapta gündeme geldi ve daha önce mpox bildirmeyen 70’ten fazla ülkede salgınlara yol açtı.