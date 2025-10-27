ABD’de Nazi kostümlü adam bar kavgası çıkardı

ABD’nin Georgia eyaletinde bir adamın Nazi üniforması giyerek Halloween kutlamalarına katılmaya çalışması büyük tepki topladı.

33 yaşındaki Kenneth Leland Morgan isimli kişi, gece saatlerinde Cutters Pub adlı bara girmek isteyince ortalık karıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Nazi sembolleriyle süslenmiş kostüm giyen Morgan, güvenlik görevlileri ve çevredeki müşteriler tarafından barın girişinde durduruldu.

Bir kadının kendisini dışarı itmeye çalıştığı görülürken, kısa süre içinde etrafında toplanan birkaç kişiyle sözlü tartışma yaşandı.

KADINA SALDIRDI

Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının aktardığına göre, bir kadın Morgan’ın kolundaki gamalı haçlı kol bandını çıkarmaya çalıştığında, adam aniden öfkelendi ve kadına cam bir cisimle vurdu.

Saldırı sonrası olay yerine polis çağrıldı. Şüpheli kısa sürede gözaltına alınarak “ağır bedensel zarar” ve “basit saldırı” suçlamalarıyla tutuklandı.

Yerel basına göre, bin 500 dolar kefaletle serbest kalma hakkı tanındı.

Saldırıya uğrayan kadın, Georgia Üniversitesi’nin öğrenci gazetesine yaptığı açıklamada, “Yanımdaki Yahudi arkadaşım adamın kolundaki gamalı haçı fark etti. Ben kol bandını çıkarmaya çalıştım, o sırada bana vurdu. Beni döverken bile gülüyordu. Arkadaşlarım araya girmeseydi, saldırmaya devam edecekti” dedi.