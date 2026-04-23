ABD'de 'nükleer güvenlik' krizi: Gizli kamera itirafları kayıt altına aldı

ABD Ordusu, Kimyasal ve Nükleer Güvence (Chemical Nuclear Surety) Şefi Andrew Hugg’u, kamuya açık bir restoranda kaydedilen gizli kamera görüntülerinde hassas bilgileri paylaştığı iddiasıyla idari izne çıkardı.

Görüntüler, aktivist James O'Keefe’in medya grubu tarafından yayımlandı. Yaklaşık 14 dakika olduğu belirtilen videoda Hugg’un, kimliği gizli bir kişiyle yaptığı konuşmada ABD’nin askeri operasyonları, nükleer protokolleri ve kimyasal silah kapasitesine ilişkin tartışmalı ifadeler kullandığı öne sürüldü.

ABD Ordusu, soruşturmanın başlatıldığını doğrularken, görüntülerde yer alan tüm iddiaların henüz bağımsız olarak teyit edilmediğini açıkladı.

PENTAGON DEVREDE

Soruşturmanın yalnızca ABD Ordusu ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Pentagon tarafından da yürütüldüğü belirtildi.

Bazı kaynaklar, görüntülerin yayımlanmasının ardından Hugg’un Pentagon’dan eşlik edilerek çıkarıldığını ileri sürse de, bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı.

Yetkililer, incelemenin hem videonun içeriğine hem de konuşmanın gerçekleştiği bağlama odaklandığını vurguluyor.

SARSICI İDDİALAR

Videoya yansıdığı iddia edilen ifadeler arasında en dikkat çekici başlıklar şunlar:

ABD’nin hâlâ sinir gazına sahip olduğu

Bir askeri kimyacının bu maddelere maruz kalarak hayatını kaybettiği

Füze fırlatma tespit sistemlerinin uzay tabanlı sensörler ve radarlarla çalıştığı

Savaş durumunda fırlatma emirlerinin sıkı doğrulama süreçlerinden geçtiği

Hugg’un ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında sivil ölümleri 'yan hasar' olarak nitelendirdiği ve hatta İran liderliğinin hedef alınabileceğini ima ettiği öne sürüldü. Bu iddiaların doğrulanması halinde, ABD’nin operasyonel güvenliği ve uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

'BAL TUZAĞI' ŞÜPHESİ

Olayın en çarpıcı boyutlarından biri ise klasik bir istihbarat yöntemi olan bal tuzağı ihtimali.

Videoda Hugg’un karşısındaki kişiye “Casus değilsin, değil mi?” diye sorduğu ve “Gözlerin beni büyüledi… İstihbarat elde etmenin en kolay yolu güzel bir kadın göndermektir” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

Bu durum, nükleer güvenlikten sorumlu bir yetkilinin bizzat sosyal mühendislik taktiklerine maruz kalmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

BREAKING NEWS: Top U.S. Nuclear Chief Caught LEAKING Sensitive National Security Information to Stranger, Reveals Army Chemist Was Exposed to U.S. Chemical Nerve Agent, Confirms U.S. Strike Killed Children in Iran, Discloses U.S. Plans to ‘Kill Iran’s New Supreme Leader’



'İÇ TEHDİT' PARADOKSU

Krizin en dikkat çekici yönlerinden biri, Hugg’un görev tanımıyla doğrudan bağlantılı.

Hugg’un sorumlulukları arasında, nükleer silahlara erişimi olan personelin güvenilirliğini denetlemek; iç tehdit risklerini analiz etmek ve hassas materyallerin güvenli taşınmasını sağlamak yer alıyor.

Bu nedenle, iç tehditleri önlemekle görevli bir ismin bizzat böyle bir soruşturmanın merkezine yerleşmesi, ABD’nin güvenlik mimarisinde ciddi bir kırılganlığa işaret ediyor.

Öte yandan, soruşturmanın en kritik boyutu, Hugg’un ifadelerinin hukuki niteliği.

ABD makamları henüz, hangi ifadelerin gerçekten 'gizli bilgi' kapsamına girdiğini; nükleer ve kimyasal silah sınıflandırma kurallarının ihlal edilip edilmediğini açıklamış değil.

Bu ayrım, Hugg’un basit bir idari yaptırımla mı karşılaşacağı, yoksa daha ağır askeri ve hukuki sonuçlarla mı yüzleşeceğini belirleyecek.

İÇERDE VE DIŞARIDA OLASI ETKİLER

Uzmanlara göre iddiaların doğru olması halinde, bu sızıntı:

ABD’nin operasyonel zafiyetlerini açığa çıkarabilir

İran’la devam eden gerilimi daha da tırmandırabilir

Savaş hukukuna ilişkin tartışmaları derinleştirebilir

Özellikle sivillerin ölümü ve lider hedefleme iddiaları, uluslararası kamuoyunda ciddi yankı uyandırabilecek nitelikte.

Ayrıca, ABD Ordusu ve Pentagon’un yürüttüğü soruşturmanın sonucu, yalnızca bu olayla sınırlı kalmayabilir.

Sürecin, iç tehdit protokollerinin yeniden yazılmasına, hassas görevlerdeki personelin kamuya açık davranışlarına yönelik kuralların sıkılaştırılmasına ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı yeni eğitimlerin geliştirilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

ANDREW HUGG KİMDİR?

Andrew Hugg, ABD Ordusu’nda Kimyasal ve Nükleer Güvence Şefi olarak görev yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisidir.

Görev alanı:

Nükleer ve kimyasal silahların güvenliği

Bu sistemlere erişimi olan personelin güvenilirliğinin denetlenmesi

Radyoaktif materyallerin taşınması ve korunması

İç tehdit analizleri

Hugg’un geçmişte Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı bünyesinde kıdemli teknik personel olarak görev yaptığı ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çalışmalarında yer aldığı biliniyor.

Silinen LinkedIn profiline göre geniş teknik uzmanlığa sahip olan Hugg, ABD’nin en hassas savunma sistemlerinin güvenliğinde kilit roller üstlenmiş bir isim olarak öne çıkıyor.