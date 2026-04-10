ABD’de savaş tartışması: 'Netanyahu’nun hedeflerine hizmet ediyor'

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik savaş kararını sert sözlerle eleştirdi.

Kerry, mevcut ateşkesi “gevşek ve riskli” olarak nitelendirirken, savaşın küresel ölçekte daha büyük bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesi değerlendiren Kerry, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’a geçmesinin yeni riskler doğurduğunu söyledi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği boğazdaki belirsizliğin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirten Kerry, savaşın uzamasının “düşünmesi bile ürkütücü” sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kerry, Trump’ın savaşa girme kararında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun etkili olduğunu öne sürdü. Netanyahu’nun daha önce de ABD yönetimlerini İran’a karşı askeri müdahaleye ikna etmeye çalıştığını hatırlatan Kerry, mevcut savaşın “Netanyahu’nun uzun süredir dile getirdiği hedeflere hizmet ettiğini” savundu:

“İran'a saldırı talebinde bulunmak üzere bir sunum yaptı. Başkan Obama reddetti. Başkan Biden reddetti. Başkan Bush reddetti. Buna onay veren tek başkan, tabii ki, Başkan Trump’tır.”

“ACİL BİR TEHDİT YOKTU”

İran’ın savaş öncesinde ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını vurgulayan Kerry, “Acil tehdit günler içinde gerçekleşebilecek bir durumdur. İran’ın böyle bir kapasitesi yoktu” dedi.

2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya da atıfta bulunan Kerry, İran’ın kısa vadede nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olmadığını ileri sürdü.

Savaşın sona ermesi için müzakerelerin şart olduğunu belirten Kerry, Trump yönetiminin bu süreci yürütme kapasitesine ilişkin şüphelerini dile getirdi.

ABD yönetiminde “ciddi bir stratejik boşluk” bulunduğunu savunan Kerry, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in söylemlerini de eleştirerek, bu yaklaşımın uluslararası alanda güven kaybına yol açtığını ifade etti.

Kerry, Trump’ın görevden alınmasına yönelik anayasal tartışmalara doğrudan destek vermekten kaçınsa da, ABD’nin uluslararası imajına zarar veren bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Avrupa basınında ABD’ye yönelik eleştirilerin arttığını belirten Kerry, “Ülkemizin değerleriyle ciddi bir kopuş yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.