Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

21.09.2025 20:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Indianapolis kentinde silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Indianapolis Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade 

Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #ABD #silahlı saldırı