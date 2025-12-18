ABD’de spor muhabiri ve eşi evlerinde ölü bulundu

ABD’nin Alabama eyaletinde spor muhabiri Christina Chambers ile eşi Johnny Rimes, aile evlerinde ölü bulundu. Yetkililer, olayın bir cinayet–intihar olabileceğini değerlendiriyor.

WBRC’nin aktardığına göre, eski “WBRC 6” spor muhabiri Christina Chambers ile eşi Johnny Rimes’in cansız bedenleri, Hoover kentindeki evlerinde bulundu.

Hoover Polis Departmanı, bir aile üyesinin 911’i arayarak çiftin evde tepkisiz halde bulunduğunu bildirmesi üzerine ekiplerin adrese sevk edildiğini açıkladı.

Polis, olay sırasında çiftin 3 yaşındaki çocuklarının da evde olduğunu ancak zarar görmediğini duyurdu. Chambers ve Rimes’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Soruşturmanın erken aşamada olduğunu kaydeden polis, olayın niteliği gereği kamuya yönelik bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

SPOR HABERCİLİĞİNDEN EĞİTİME UZANAN KARİYER

Christina Chambers, 2015’te WBRC 6’ya katılarak kanalın “Sideline” programında spor muhabiri olarak öne çıktı. Sahadan canlı yayınlar yapan Chambers, koştuğu maratonları dahi canlı yayında sunmasıyla tanındı.

2021’de tam zamanlı görevinden ayrılarak öğretmenliğe yönelen Chambers, 2025 futbol sezonu için kanalla serbest çalışmayı sürdürdü. Daha sonra Thompson High School’da yayıncılık gazeteciliği öğretmeni olarak görev yaptı.

Chambers, Alabama Scholastic Press Association tarafından 2024 Yılın Danışmanı seçildi; öğrencileriyle birlikte çeşitli gazetecilik ödülleri kazandı ve yayıncılık alanında eyalet çapında başarılara imza attı.