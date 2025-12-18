100'e yakın isim var... Cem Küçük'ten iddia: 'Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonu baş ağrıtır...'

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP'li Tayyar, medya dünyasının ünlü isimlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili tanık ifadelerinde adı geçen bir kişiyi işaret etti.

"Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır bir isim var..." diyen Tayyar, gazeteci Ersoy hakkındaki iddialardan da ağır suçlamaların olduğunu söylediği kişinin tanınan biri olduğunu kaydetti.

"100'E YAKIN İSİM VAR"

İktidara yakınlığı ile bilinen yazar Cem Küçük, dün akşam yaptığı açıklamada, "Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Ağabey’in bahsettiği isim bugün yarın alınacak. 100’e yakın isim var" ifadelerini kullandı.

Küçük, 100'e yakın isim arasında iki, üç ismin de büyük ve tanınan kişiler olduğunu ileri sürdü.

"ELA RÜMEYSA 3 GÜNDÜR BANA MESAJ ATIYOR"

Küçük, dün akşam saatlerinde tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında da iddialarda bulundu.

3 gündür Cebeci'nin kendisine mesaj attığını söyleyen Küçük, "Ela Rümeysa’nın telefonundan çıkanlar bazılarının başını ciddi ağrıtır" şeklinde konuştu.

Küçük, Cebeci hakkında "yer gösterme, temin etme" suçlamalarının da olduğunu söyledi.