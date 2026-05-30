ABD’de tartışmalı proje: Milyonlarca sivrisinek doğaya bırakılacak

Google, önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida’da 32 milyona kadar özel işlemden geçirilmiş sivrisinek salınması için federal onay bekliyor.

Projenin amacı; Batı Nil virüsü, St. Louis ensefaliti, dang humması, Zika, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılma riskini azaltmak.

Başvuru, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından inceleniyor. Kurum, deneysel kullanım izni verilip verilmeyeceğine karar vermeden önce 5 Haziran’a kadar kamuoyundan görüş alacak.

Düzenleyici kurumlar, planın onaylanması halinde sivrisineklerin hangi bölgelerde salınacağını henüz açıklamadı.

Araştırmacılara göre proje, özellikle Culex türü sivrisinekleri hedef alıyor. Bu tür, Batı Nil virüsü ve St. Louis ensefaliti gibi hastalıkların taşınmasında rol oynuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre Batı Nil virüsü, ülkedeki başlıca sivrisinek kaynaklı hastalıklar arasında yer alıyor.

Söz konusu virüslerin Kaliforniya’da halihazırda görüldüğü, yerel kuş ve sivrisinek popülasyonları arasında doğal olarak dolaşımda olduğu belirtiliyor. Riverside County’de cuma günü alınan bir örnekte Batı Nil virüsü tespit edildiği bildirildi.

ERKEK SİVRİSİNEKLER DOĞAYA SALINACAK

Google’ın planı, insanları ısıran dişi sivrisineklerin değil, erkek sivrisineklerin doğaya salınmasına dayanıyor.

Şirket, Wolbachia adı verilen doğal bir bakteriyle enfekte edilmiş erkek sivrisinekleri kullanmayı hedefliyor. Bu erkek sivrisinekler, doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yavruların yaşamasını engelleyen bir etki ortaya çıkıyor. Böylece zaman içinde sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, yalnızca erkek sivrisineklerin salınacak olması nedeniyle bölgelerde ısıran sivrisinek sayısının artmasının beklenmediğini belirtiyor.

Proje, Google’ın hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonlarını azaltmak için geliştirdiği Debug girişimi kapsamında yürütülüyor.

Şirket, yapay zeka ve robotik sistemlerden yararlanarak sivrisinekleri üretmeyi, ayrıştırmayı ve geniş ölçekte doğaya salmayı planlıyor. Bu yöntemle, geleneksel pestisit temelli mücadeleye alternatif bir teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.

Google’ın başvurusu kabul edilirse Kaliforniya ve Florida, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede yapay zeka ve biyolojik yöntemlerin birlikte kullanıldığı en dikkat çekici deneme alanlarından biri haline gelecek.