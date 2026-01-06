ABD’de Trump’ı eleştiren kadın, röportaj verdiği sırada gözaltına alındı

ABD’de Venezuela Cumhurbaşkanı Nicholas Maduro'nun tutuklanması ve Venezuela’ya yönelik ABD politikalarını protesto eden Jessica Plichta, röportaj verdiği sırada polisler tarafından gözaltına alındı.

Röportaj sırasında Trump yönetimini “ABD ve Venezuela halkına karşı suç işlemekle” suçlayan Plichta, henüz röportajı bitirmeden polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, polis raporlarında kadının yaptığı konuşma nedeniyle değil, eylem sırasında yolu trafiğe kapatması ve polisin uyarılarına uymaması gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınmasından sonra serbest bırakılan Plichta hakkında ifade özgürlüğü kapsamında bir suçlama yöneltilmezken, röportaj kayıtlarına yansıyan gözaltı görüntüleri, özellikle sosyal medyada "ABD'de ifade özgürlüğü çöküyor" yorumlarına neden oldu.