Galatasaray'dan yılın ilk transferi: Anlaşma sağlandı iddiası!

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferi için kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Can Armando Güner ile anlaşma sağladı.

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Can Armando Güner, bu sezon Gladbach U19 takımıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

7 Ocak 2008 doğumlu olan Can Armando Güner, bugün (7 Ocak 2026) itibarıyla 18 yaşına girdi. Uluslararası transfer kuralları gereği reşit olması beklenen oyuncu için resmi prosedürlerin önündeki engel de böylece kalkmış oldu. Genç yıldız adayının kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.