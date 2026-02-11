ABD'de Trump tartışması bir aileyi söndürdü: Baba, kızını öldürdü!

Geçen yıl ABD’nin Texas eyaletinde babası Kris Harrison tarafından göğsünden vurularak öldürülen Lucy Harrison’ın ölümüne ilişkin adli soruşturma sürüyor. Cheshire Adli Tıp Mahkemesi’nde görülen duruşmada, baba ile kız arasında olay günü Trump üzerine 'büyük bir tartışma' yaşandığı belirtildi.

'BÜYÜK BİR KAVGA ETTİLER...'

Mahkemede ifade veren Lucy’nin erkek arkadaşı Sam Littler, Lucy’nin çocukluğunda ABD’ye taşınan babasını ziyaret etmek için ülkeye gittiğini söyledi. Littler, 10 Ocak 2025 sabahı baba-kız arasında Trump’ın yaklaşan yemin töreniyle ilgili sert bir tartışma çıktığını anlattı.

“Lucy çok üzülerek üst kata çıktı. Tartışma oldukça büyüktü,” diyen Littler, Lucy’nin babasına şu soruyu sorduğunu aktardı:

Ya ben o durumda olsaydım ve cinsel saldırıya uğrasaydım, ne hissederdin?

Trump, geçmişte birçok kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmış, bu iddiaları ise reddetmişti.

'SİLAH GÖSTERME' İDDİASI

Littler’ın ifadesine göre, tartışmadan yaklaşık yarım saat sonra, havaalanına gitmeye hazırlanırken Lucy mutfaktaydı. Bu sırada babası onu yatak odasına götürdü. Yaklaşık 15 saniye sonra yüksek bir patlama sesi duyuldu.

“Odaya koştuğumda Lucy yerde yatıyordu. Kris bağırıyordu, söyledikleri anlamsızdı,” dedi.

Duruşmaya katılmayan baba Kris Harrison ise yazılı ifadesinde, televizyonda silah suçlarıyla ilgili bir haber izlediklerini ve kızına silahını göstermek istediğini belirtti.

Harrison, yatağın yanındaki komodinde sakladığı Glock 9 mm yarı otomatik tabancayı kızına göstermek için aldığını, bu sırada silahın aniden ateş aldığını savundu.

“Silahı kaldırırken birden patlama oldu. Ne olduğunu anlayamadım. Lucy hemen yere düştü,” dedi.

Parmağının tetikte olup olmadığını hatırlamadığını da ekledi.

"O GÜN ALKOL ALMIŞTIM"

Kris Harrison, kızının ayrılacak olmasından dolayı duygusal olduğunu ve olay günü yeniden alkol almaya başladığını da kabul etti. Yaklaşık yarım litre beyaz şarap içtiğini söyledi.

Lucy’nin annesi Jane Coates ise kızını 'hayat dolu, tutkulu ve duyarlı' biri olarak tanımladı. Anne Coates, “Önemsediği konular vardı. Tartışmayı severdi. Hayata tutkuyla bağlıydı” dedi.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan baba Kris Harrison, yaşananlardan dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu söyledi:

Harrison, sözlerine şöyle devam etti: