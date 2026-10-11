ABD'de zehirli iğneyle idam edilmeye çalışılan Christa Pike cezaevine döndü

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan Christa Pike'ın infaz girişiminin ardından hastanede gördüğü tedavi sona erdi.

30 Eylül'de zehirli iğne yöntemiyle idam edilmesi planlanan ancak infaz girişiminin başarısız olması üzerine hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Pike, taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi.

Savunma avukatları, Pike'ın tıbbi bakımının cezaevinde devam edeceğini açıkladı.

İKİ DOZ ZEHİRLİ İĞNEYE RAĞMEN HAYATTA KALDI

Pike'ın infazının 30 Eylül'de yerel saatle 20.00'de Nashville kentindeki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

İki doz zehirli iğne uygulanmasına rağmen hayatta kalan Pike, infaz girişiminin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Avukatları, geçen hafta yaptıkları açıklamada Pike'ın bilincini yeniden kazandığını, ancak öfkeli ve kafa karışıklığı yaşadığı bir durumda olduğunu belirtmişti.

1995 YILINDAKİ CİNAYET NEDENİYLE İDAMA MAHKÛM EDİLMİŞTİ

Christa Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken, sorunlu gençlere yönelik bir eğitim kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten suçlu bulunmuştu.

1996 yılında idam cezasına çarptırılan Pike, Tennessee eyaletinde idam cezasına mahkûm edilen tek kadın hükümlü olarak biliniyor.