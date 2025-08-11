ABD'deki bir eve Dünya'dan daha yaşlı bir göktaşı çarptı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), cismin 26 Haziran'da gündüz vakti gökyüzünde uçtuktan sonra McDonough kentindeki bir evin çatısına düştüğünü doğruladı.

Evin çatısını delen kaya parçasını, Georgia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar inceledi.

Göktaşının türüne göre 4,56 milyar yıl önce oluştuğu ve Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu tahmin ediliyor.

Georgia ve civar eyaletlerde yaşayanlar, gökyüzünü delerek geçen ateş topunun yüzlerce kişi tarafından görüldüğünü ve büyük bir patlama sesi duyulduğunu bildirdiler.

Kaya parçasının boyutu ve hızı hızla azaldı, ancak yine de saniyede en az 1 km yol kat ederek Henry County'de bir evin çatısından içeri girdi.

Binaya çarpan çok sayıda kaya parçası, incelenmeleri için bilim insanlarına teslim edildi.

Georgia Üniversitesi'nde jeolog olan Scott Harris, "Atmosfere giren bu meteorun McDonough'a ulaşmadan önceki geçmişi uzun" dedi.

Harris ve ekibi optik ve elektron mikroskobu kullanarak kayanın bir kondrit (Nasa'ya göre en bol bulunan taşlı meteor türü) olduğunu belirledi; bu da yaklaşık 4,56 milyar yaşında olduğu anlamına geliyor.

Evin sakini, evinin etrafında halen uzay tozu parçaları bulduğunu söyledi.

McDonough meteoriti olarak adlandırılan nesne, Georgia'dan çıkarılan 27. göktaşı.

Harris, böyle bir durumun 20 yıl içinde birden fazla kez olmasının beklenmediğini, eskiden birkaç on yılda bir gerçekleştiğini söyledi.

Harris, göktaşının bileşimi ve hızıyla ilgili bulgularını yayınlamayı, böylece başka göktaşı tehditlerinin anlaşılmasına yardımcı olmayı umuyor:

"Bir gün, ve bunun ne zaman olacağını asla bilemeyiz, büyük bir şey isabet edecek ve felakete yol açacak. Eğer buna karşı önlem alabiliyorsak, almak isteriz."