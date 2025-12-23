Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan Kağıthane'ye çağrı: 'Salonlarda değil, meydanlardayız!'

İmamoğlu'ndan Kağıthane'ye çağrı: 'Salonlarda değil, meydanlardayız!'

23.12.2025 23:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu'ndan Kağıthane'ye çağrı: 'Salonlarda değil, meydanlardayız!'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Kağıthane mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 77’nci “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilecek. Miting, Kağıthane Merkez Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin mitingine çağrı yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Yarın akşam Kağıthane’deyiz. Yine bir arada, yine hukuksuzluğa karşı olacağız.

Salonlarda değil, meydanlardayız!"

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Miting