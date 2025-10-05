ABD'den Hamas açıklaması: 'Ciddi olup olmadığını anlayacağız'

ABD’den Hamas-İsrail arasındaki savaşın sonlandırılmasına ve Gazze Şeridi’nde varılmasına yönelik barış planına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD basınına yaptığı açıklamada, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Umarım rehineler bir an önce serbest bırakılacak. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas prensipte savaşın bittiği gün atılacak olan adımları onayladı. Ciddi olup olmadıklarını lojistik konulara ilişkin konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" dedi.

İSRAİLLİ VE FİLİSTİNLİ HEYETLER MISIR’DA BİR ARAYA GELECEK

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerin Mısır’da gerçekleştirileceği teyit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, taraflar arasındaki dolaylı müzakerelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkenin desteklediği barış planı kapsamında gerçekleştirilecek olan rehine takasına ilişkin detayların görüşülmesi için düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, müzakerelerin "Mısır’ın Gazze’deki İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik, arabulucularla koordinasyon içinde yürüttüğü devam eden çabalarının bir parçası" olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Mısırlı güvenlik kaynakları daha önce Filistinli ve İsrailli heyetlerin bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye geleceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistanlı kaynaklar ise müzakerelere Hamas’ı temsilen İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da suikast düzenlemeye çalıştığı Hamas’ın Gazze lideri Halil El-Hayya’nın katılacağını öne sürmüştü. Müzakerelere katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da Mısır'a geleceği biliniyor.