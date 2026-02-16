ABD’den, İran’a karşı haftalar sürebilecek savaş hazırlığı

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump’ın saldırı emri vermesi halinde İran’a karşı haftalar sürebilecek askeri operasyonlara hazırlandığı bildirildi.

Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, planlamanın sürdüğünü ve bunun iki ülke arasında daha önce görülenden daha ciddi bir çatışmaya dönüşebileceğini aktardı.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, planlamanın hassas niteliğine dikkat çekerken, gelişmenin ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların seyrini de etkileyebileceğini belirtti.

ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in salı günü Cenevre’de İranlı yetkililerle görüşeceği, Umman’ın ise arabuluculuk yapacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın önceliğinin diplomatik bir çözüm olduğunu ancak bunun “çok zor” olduğunu söyledi.

Öte yandan Washington, bölgede askeri varlığını artırdı. ABD Savunma Bakanlığı’nın Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiği, binlerce asker, savaş uçakları ve güdümlü füze destroyerlerinin konuşlandırıldığı bildirildi. Bu güçlerin hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde yaptığı konuşmada İran’da yönetim değişikliği olasılığını gündeme getirdi. “Bu, olabilecek en iyi şey gibi görünüyor” diyen Trump, İran’da kimin yönetimi devralmasını istediğine ilişkin ayrıntı vermedi ancak “insanlar var” ifadesini kullandı.

Trump daha önce İran’a kara birlikleri göndermeye sıcak bakmadığını belirtmiş, “Yapmak isteyeceğiniz son şey kara kuvvetleri olur” demişti.

Mevcut askeri yığınak da daha çok hava ve deniz saldırılarına yönelik seçeneklere işaret ediyor.

“RİSKLER DAHA YÜKSEK”

Yetkililere göre bu kez yapılan planlama daha karmaşık. Süreklilik arz eden bir askeri kampanya durumunda yalnızca nükleer tesislerin değil, İran’ın devlet ve güvenlik altyapısının da hedef alınabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, İran’ın güçlü füze kapasitesi nedeniyle ABD güçlerinin ciddi risk altında olacağını belirtiyor.

ABD tarafının da İran’ın misilleme yapmasını beklediği, bunun karşılıklı saldırılar zincirine ve bölgesel çatışma riskine yol açabileceği değerlendiriliyor.

İran Devrim Muhafızları ise ülke topraklarına yönelik bir saldırı halinde bölgedeki tüm ABD üslerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

ABD’nin Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu genelinde askeri üsleri bulunuyor.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

İsrail Başbakanı Netanyahu da çarşamba günü Washington’da Trump ile görüştü.

Netanyahu, İran ile bir anlaşmaya varılması halinde bunun “İsrail için hayati unsurları” içermesi gerektiğini söyledi.

İran ise nükleer programına yönelik bazı sınırlamaları yaptırımların kaldırılması karşılığında görüşebileceğini, ancak balistik füze programının müzakere konusu olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, İran konusunda “tüm seçeneklerin masada olduğunu” belirtti.