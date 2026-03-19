ABD’den İran için yeni işgal senaryoları: Binlerce asker seçeneği masada

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a karşı yürütülen savaşta askeri seçenekleri genişletmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Reuters’ın ABD’li bir yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, masadaki planlar arasında Orta Doğu’ya binlerce asker sevk edilmesi, Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerine güvenli geçiş sağlanması ve İran’ın kritik enerji noktalarına yönelik yeni senaryolar yer alıyor.

Habere göre Washington’un öncelikli başlıklarından biri, küresel enerji arzı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin güvenliğini sağlamak.

Bu görevin esas olarak hava ve deniz güçleriyle yürütülmesi planlanıyor. Ancak bazı senaryolarda, İran kıyı şeridinde Amerikan askeri varlığının artırılması da seçenekler arasında bulunuyor.

HARK ADASI SEÇENEĞİ MASADA

Trump yönetiminin tartıştığı başlıklardan biri de İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün yapıldığı Hark Adası. Kaynaklara göre, bu bölgeye yönelik olası bir askeri operasyon ihtimali de değerlendiriliyor.

Ancak İran’ın ada çevresini füze ve insansız hava araçlarıyla vurabilme kapasitesi nedeniyle, böyle bir adımın son derece riskli olacağı belirtiliyor.

Hark Adası, geçen cumartesi günü düzenlenen ABD saldırılarında da hedef alınmıştı. Buna karşın İranlı yetkililer, petrol ihracatının normal biçimde sürdüğünü ve saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

Haberde, Trump yönetiminin İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının güvence altına alınmasına ilişkin seçenekleri de değerlendirdiği aktarıldı. Ancak kaynaklar, İran topraklarında yakın zamanda kapsamlı bir kara konuşlandırmasının beklendiğini düşünmediklerini ifade etti.

Uzmanlar ise İran’ın uranyum stoklarını kontrol altına almanın, ABD özel kuvvetleri açısından bile son derece karmaşık ve tehlikeli bir görev olacağına dikkat çekiyor.

İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, şu aşamada kara askeri gönderilmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi. Yetkili, Trump’ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve yönetimin askeri hedeflerini gözeterek hareket ettiğini belirtti.

SİYASİ RİSK DE BÜYÜYOR

ABD yönetiminin olası yeni askeri adımları, Trump açısından siyasi riskleri de beraberinde getiriyor. Kamuoyunda İran savaşına desteğin sınırlı olduğu belirtilirken, Trump’ın seçim kampanyasında ABD’yi Orta Doğu’da yeni savaşlara sürüklememe vaadinde bulunduğu da hatırlatılıyor.

Buna rağmen Reuters, savaşın üçüncü haftasına girdiği bu süreçte yeni askeri takviyelerin Trump’a daha geniş operasyon seçenekleri sunabileceğini aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın yayımladığı bilgi notuna göre Washington, 28 Şubat’tan bu yana İran’a karşı 7 bin 800’den fazla saldırı düzenledi. Açıklamada, 120’den fazla İran deniz unsurunun hasar gördüğü ya da imha edildiği belirtildi.

Orta Doğu’da halihazırda yaklaşık 50 bin Amerikan askerinin bulunduğu ifade edilirken, yeni sevkiyat iddiaları bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.