ABD'den İran'ın misilleme saldırı ihtimaline karşılık önlem: İsrail, Batı Şeria ve Gazze’deki tüm personel ve ailelerine “sığınakta kalın” talimatı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın Natanz, Khondab, Khorramabad gibi nükleer tesislerini hedef alan “önleyici, hassas ve birleşik” bir hava saldırısı başlattı. Saldırıda 200 savaş uçağı kullanılırken; İran'ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ile İsrail'e yönelik saldırıları komuta eden isimlerden General Gulam Ali Reşid ve altı bilim insanı öldürüldü. Bunun üzerine İran, İsrail’e misilleme sözü verdi. IDF Sözcüsü Effie Defrin, İran’dan İsrail’e gönderilen 100 done tespit ettiklerini ve bunlara karşı önlem aldıklarını bildirdi.

İran’dan bir karşı saldırı beklenirken ABD Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından yapılan uyarıda, bölgede güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve hızla değişebileceği belirtilerek, tüm ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik önlemlerini artırmaları tavsiye edildi. Açıklamada, özellikle kırmızı alarm (red alert) sireni durumunda en yakın sığınak veya korunaklı alanın yerinin önceden bilinmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Büyükelçilik, havan ve roket saldırıları ile insansız hava aracı (İHA) ihlallerinin çoğu zaman herhangi bir uyarı olmadan gerçekleştiğini hatırlatarak, vatandaşlara İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ''Home Front Command'' uygulamasını ya da ''Red Alert: Israel'' gibi ücretsiz uygulamaları cep telefonlarına indirerek anlık uyarılar almalarını önerdi.

ÖNLEMLER SIRALANDI

Güvenlik uyarısında, olası saldırılara karşı alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

''En yakın sığınağın yerini öğrenin. Roket ve füze saldırıları ya da düşman hava aracı tespitlerinde çalan sirenleri ciddiye alın, derhal sığınağa gidin. Gösteri ve kalabalık etkinliklerden uzak durun. Polis ve güvenlik güçlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden kaçının. Yerel medyayı ve yetkililerin talimatlarını yakından takip edin. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) kaydolun. ABD Büyükelçiliği’nin ve Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden güncel seyahat ve güvenlik bilgilerini takip edin.''

Büyükelçilik, ayrıca güvenlik olaylarına bağlı olarak Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi de dahil olmak üzere İsrail ve Batı Şeria’daki bazı bölgelere ABD hükümet personelinin girişine ani kısıtlamalar getirilebileceğini duyurdu.