ABD’den İran’ın üst düzey isimleri için 10 milyon dolarlık ödül

ABD yönetimi, İran’ın üst düzey yöneticileri hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Rewards for Justice” (Adalet İçin Ödül) programı kapsamında yayımlanan duyuruda, İran’ın yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney başta olmak üzere birçok üst düzey isim hakkında bilgi arandığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilanında özellikle şu isimler hakkında bilgi talep edildiği belirtildi:

Mücteba Hamaney

Dini lider yardımcısı Ali Asghar Hejazi

Askeri danışman Tümgeneral Yahya Rahim Safavi

Danışman Ali Larijani

İçişleri Bakanı Tuğgeneral Eskandar Momeni

İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Esmail Khatib

DEVRİM MUHAFIZLARI YÖNETİCİLERİ DE HEDEFTE

Duyuruda ayrıca isimleri açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) bünyesindeki dört üst düzey yetkili hakkında da bilgi arandığı kaydedildi.

Bu kişiler arasında Savunma Konseyi Sekreteri, Dini Lider Danışmanı, Dini Lider Ofisi Askeri Büro Şefi ve Devrim Muhafızları Komutanı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kişilerin Devrim Muhafızları’nın çeşitli birimlerini yönettiği ve bu yapının dünya genelinde terör faaliyetlerini planlayıp yürüttüğü iddia edildi.

Açıklamada, 1979’da kurulan Devrim Muhafızları’nın İran’ın dış politikasında önemli bir rol üstlendiği, ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü kontrol ettiği ve iç siyasette etkili olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı benzer duyuruda ise bilgi sağlayan kişilerin sadece para ödülüne değil, aynı zamanda “güvenli bir yere yerleştirilme (relocation)” imkanına da uygun olabileceği belirtildi.