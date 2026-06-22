ABD’den İran petrolüne geçici izin

ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına geçici olarak izin veren genel lisans yayımladı. Lisansın 21 Ağustos’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın İsviçre’de süren görüşmelerle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Bessent, yaptığı paylaşımda, “İsviçre’de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı’nda serbest ve açık geçişe izin vermeyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini ülkeye kabul etmeyi taahhüt etti” ifadelerini kullandı.

Yayımlanan genel lisans, İran menşeli ham petrolün yanı sıra petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışını kapsıyor.

Kararın, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların ilerlediği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Washington yönetimi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişe izin verme ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etme taahhüdünü öne çıkardı.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip güzergâhlar arasında yer alıyor. İran’ın nükleer programı ve bölgedeki enerji güvenliği, ABD-İran görüşmelerinin en hassas başlıkları arasında bulunuyor.