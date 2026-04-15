ABD'den Ketaib Hizbullah liderinin başına ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Adalet İçin Ödüller” programı kapsamında yapılan açıklamada, İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün genel sekreteri Ahmad al-Hamidawi hedef alındı.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamidawi’nin fotoğrafını yayımlayarak, kendisinin yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini bildirdi.

Açıklamada, Ketaib Hizbullah'ın Irak’taki ABD diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar, ABD vatandaşlarının kaçırılması ve sivil ölümlerden sorumlu olduğu öne sürüldü.

Örgütün son dönemde adı bir dizi kaçırma olayıyla da gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Bağdat’ta kaçırılan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson, birkaç gün sonra ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından örgüte yakın kaynaklar, Associated Press’e yaptıkları açıklamada, bu serbest bırakmanın Irak hükümetinin daha önce gözaltına aldığı bazı milis üyelerini bırakması karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

Ketaib Hizbullah'ın ayrıca İsrailli akademisyen Elizabeth Tsurkov’un kaçırılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi. Tsurkov, yaklaşık 2,5 yıl sonra serbest bırakılmıştı.