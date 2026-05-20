ABD’den Maduro’ya ikinci soruşturma: Yeni suçlamalar gündemde

ABD’de, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında ikinci bir ceza soruşturması yürütüldüğü bildirildi.

Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili ve konuya yakın bir kaynağa göre, Miami’deki ABD Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma aylardır devam ediyor.

Kaynaklar, soruşturmanın olası kara para aklama iddialarına odaklandığını aktardı.

Söz konusu soruşturmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyon emrini verdiği dönemde de aktif olduğu belirtildi.

CBS News’in ilk olarak duyurduğu ikinci soruşturmanın, Maduro hakkında yeni suçlamalara yol açıp açmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Maduro’nun avukatı ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

NEW YORK’TAKİ DAVA DEVAM EDİYOR

Maduro, halihazırda Manhattan’daki federal mahkemede “narko-terörizm komplosu” ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı diğer suçlamalarla yargılanıyor.

2020’de hazırlanan New York iddianamesi, Maduro’nun Venezuela’daki görevinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan ABD özel kuvvetler operasyonuna hukuki dayanak olarak gösterilmişti. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor ve yargılamayı Brooklyn’deki bir cezaevinde bekliyor.

Florida’da yürütülen soruşturmanın, New York’taki davada hukuki sorunlar yaşanması durumunda Adalet Bakanlığı için alternatif bir seçenek oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Trump da mart ayında yaptığı açıklamada, Maduro’nun ABD’de ek suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Miami’deki aynı Başsavcılık Ofisi, pazartesi günü Maduro’nun müttefiklerinden Alex Saab hakkında kara para aklama suçlamalarını açıklamıştı.

Ofisin ayrıca, 1996’da Kübalı sürgünlere ait uçakların düşürülmesine ilişkin eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında da suçlama yöneltmesinin beklendiği bildirildi.

Saab’ın yakalanması ve ABD’ye gönderilmesi, Maduro’nun eski yardımcısı ve Venezuela’nın geçici lideri olarak anılan Delcy Rodriguez döneminde ABD ile Venezuela kolluk güçleri arasında yeni bir iş birliği düzeyine işaret eden gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.