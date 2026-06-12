ABD'den Netanyahu'ya eleştiriler: Çıkarları her zaman bizimkilerle örtüşmüyor

CBS News'e konuşan Vance, Netanyahu'nun ülkesinin çıkarlarını güçlü şekilde savunduğunu belirtirken, İsrail'in çıkarlarının her zaman ABD'nin çıkarlarıyla örtüşmediğini vurguladı.

Netanyahu'nun hangi konularda hata yaptığına ilişkin ayrıntı vermeyen Vance, bazı meselelerin "kapalı kapılar ardında konuşulmasının daha doğru olacağını" söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ AMERİKA'NIN ÇIKARLARI"

Vance, İsrail'in ABD'nin en yakın ortaklarından biri olduğunu, ancak en yakın müttefikler arasında bile zaman zaman çıkar farklılıklarının yaşanabileceğini belirtti.

"İsrail ABD'nin çok yakın bir ortağıdır. Ancak yakın ortaklar arasında bazen çıkarlar örtüşür, bazen de farklılaşır," diyen Vance, Trump yönetiminin önceliğinin Amerikan çıkarları olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Çıkarlarımızın ayrıştığı noktada, ne yazık ki İsrailliler açısından da olsa, Amerikan halkının yanında durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

GERİLİMİN SEBEBİ

Vance'ın açıklamaları, son haftalarda Trump yönetimi ile Netanyahu hükümeti arasında yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıklarının ardından geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının yeniden tırmanmasından rahatsızlık duyuyor. Söz konusu operasyonların İran ile yürütülen diplomatik süreci ve olası bir anlaşmayı tehlikeye attığı değerlendiriliyor.

Son iki gün içinde ABD ile İran arasında yeniden karşılıklı saldırılar yaşanırken, nisan ayında ilan edilen kırılgan ateşkes üzerindeki baskı da arttı.

NÜKLEER ANLAŞMA HEDEFİ

Trump yönetimi, İran ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, enerji piyasalarındaki krizin sona erdirilmesini ve İran'ın nükleer programına sınırlamalar getirilmesini hedefliyor.

Ancak Tahran, olası bir barış anlaşmasının Lübnan'daki durumu da kapsaması gerektiğini savunuyor. İsrail ise Hizbullah'a yönelik operasyonlarının İran ile varılan ateşkes anlaşmasının dışında tutulması gerektiği görüşünde.

KAMUOYU DESTEĞİ GERİLİYOR

ABD'de yapılan kamuoyu yoklamaları, İran'la savaşa verilen desteğin azaldığını ortaya koyarken, İsrail'in Amerikan seçmenleri nezdindeki imajında da özellikle bazı kesimlerde gerileme yaşandığı belirtiliyor.

Bu durum, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskıyı artırıyor.

Öte yandan Netanyahu da bu yıl yapılacak seçimler öncesinde İran ve bölgedeki müttefiklerine karşı yürütülen mücadelede başarı elde ettiği mesajını İsrail seçmenine vermeye çalışıyor.

NETANYAHU: "ANLAŞMAZLIKLAR NORMAL"

Tüm bu işaretlere rağmen Netanyahu, Trump yönetimiyle ciddi bir kriz yaşandığı yönündeki iddiaları küçümsemeye çalıştı.

Geçen hafta CNBC'ye konuşan İsrail Başbakanı, "En iyi ailelerde bile zaman zaman taktik anlaşmazlıklar yaşanır. Ancak biz her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluruz" dedi.