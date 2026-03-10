ABD'den Orta Doğu'dan tahliyelere ilişkin açıklama: 40 binden fazla vatandaşımız güvenli şekilde geri döndü

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Johnson, tahliye operasyonlarının ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun liderliğinde yürütüldüğünü belirterek, "28 Şubat'tan bu yana 40 binden fazla Amerikan vatandaşı, Orta Doğu'dan güvenli şekilde ABD'ye geri döndü. Donald Trump ve Marco Rubio'nun liderliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı, iki düzineden fazla charter uçuş gerçekleştirdi ve Orta Doğu'dan binlerce Amerikalıyı güvenli şekilde tahliye etti" ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 40'IN ALTINDA

Bölgedeki ticari uçuşların yeniden artmaya ve daha kolay bulunabilir hale gelmeye başladığına dikkat çeken Johnson, buna rağmen bakanlığın charter uçuşları ile karadan ulaşım operasyonlarının sürdüğünü kaydetti. Mevcut koltuk kapasitesinin talebin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Müsteşar, sürece dair şu bilgileri verdi:

"Ulaşım konusunda yardım talep eden her Amerikan vatandaşına bu seçenekler sunulmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı'nın charter uçuşları ortalama olarak yüzde 40'ın altında doluluk oranıyla faaliyet göstermektedir. Yardım talep eden Amerikalıların çoğu, yardım teklif edildiğinde bunu reddetmiş; ya bulundukları ülkede kalmayı ya da daha uygun ticari uçuş seçeneklerini tercih etmiştir.”

GÖREV GÜCÜ 27 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 7/24 esasıyla çalışan Görev Gücü aracılığıyla yurt dışındaki 27 binden fazla Amerikan vatandaşına doğrudan güvenlik yönlendirmesi ve seyahat desteği sağlandığını aktaran Johnson, tahliye çalışmalarının aktif şekilde devam edeceğini belirtti. Johnson, bölgede yardıma ihtiyaç duyan Amerikan vatandaşlarının ABD Dışişleri Bakanlığı'na doğrudan ulaşabileceği iletişim numaralarını da kamuoyuyla paylaştı.