ABD’den Orta Doğu’ya dev askeri sevkıyat: 10 bin asker yolda

Washington Post’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, USS George H.W. Bush ve bağlı görev grubunda bulunan yaklaşık 6 bin asker Afrika üzerinden bölgeye ilerliyor.

Buna ek olarak, USS Boxer öncülüğündeki Amfibi Hazır Grup’ta yer alan 4 bin 200 askerin de nisan ayı sonuna doğru bölgeye ulaşması bekleniyor.

Bu grupta 800’den fazla deniz piyadesi ile helikopterler ve çıkarma araçları da bulunuyor.

USS George H.W. Bush’un bölgeye ulaşmasının ardından, halihazırda bölgede bulunan USS Abraham Lincoln ve USS Gerald Ford ile birlikte üç uçak gemisi görev yapacak.

Söz konusu iki uçak gemisinin daha önce İran’a karşı yürütülen saldırılarda yer aldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin gelecek hafta sona ereceği, ancak sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Haberde, ABD’nin İran’a yönelik olası kara operasyonları için planlamalarını sürdürdüğü de aktarıldı.

Bu kapsamda, özel kuvvetlerin İran’daki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek üzere konuşlandırılması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki adalar ile kıyı bölgelerine çıkarma yapılması senaryolarının değerlendirildiği belirtildi.