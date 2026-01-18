Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'den Suriye'de El-Kaide operasyonu: El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü

18.01.2026 00:17:00
ABD Kuvvetleri, Suriye'de Amerikalılara düzenlenen IŞİD saldırısı bağlantılı El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)’un açıklamasına göre, ABD Kuvvetleri, Suriye'de Amerikalılara düzenlenen IŞİD pususu bağlantılı El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü. Öldürülen militanın Aralık 2025’te Palmyra’da Amerikalı askerler ve bir tercümanın yaşamını yitirdiği IŞİD’in saldırısıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

İlgili Konular: #ABD