ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)’un açıklamasına göre, ABD Kuvvetleri, Suriye'de Amerikalılara düzenlenen IŞİD pususu bağlantılı El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü. Öldürülen militanın Aralık 2025’te Palmyra’da Amerikalı askerler ve bir tercümanın yaşamını yitirdiği IŞİD’in saldırısıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.
ABD'den Suriye'de El-Kaide operasyonu: El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü
ABD Kuvvetleri, Suriye'de Amerikalılara düzenlenen IŞİD saldırısı bağlantılı El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü.
18.01.2026 00:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
ABD Kuvvetleri, Suriye'de Amerikalılara düzenlenen IŞİD saldırısı bağlantılı El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü.
İlgili Konular: #ABD