ABD'den Suriye'ye 'iç savaş' uyarısı: 'Birkaç hafta içinde gerçekleşebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, Suriye’de “tam ölçekli bir iç savaşa” sadece birkaç hafta uzaklıkta olabileceği uyarısında bulunurken, geçiş dönemi yetkililerinin başarısı için umutlu olduğunu ifade etti.

Rubio, yaptığı konuşmada “Açıkçası,Suriye’nin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, geçiş otoritesinin potansiyel bir çöküşten ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde. Ülkenin bölünmesi, birkaç hafta içinde gerçekleşebilir, aylar değil" dedi.