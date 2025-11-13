ABD’den Tayvan’a soğuk duş: Öncelik savaştan kaçınmak

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD'nin Tayvan'daki defakto diplomatik temsilciliği nitelindeki Amerikan Enstitüsünün Başkanı Raymond Greene, ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) Genel Başkanı Cheng Li-wun ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Greene, görüşmede, "ABD, asla Tayvan Boğazı'nda çatışma arayışında olmadı. Öncelikli amaç, savaştan kaçınmak ve Boğaz'ın iki yakası arasındaki farklılıkları zorlama olmaksızın barışçıl şekilde ele almak olmalı" ifadesini kullandı.

Greene, Koumintang lideri Cheng'i ziyaret için ABD'ye davet etti.

Amerikan temsilcisinin ana muhalefet partisi ile teması, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Görüşmede, daha önceki zirvelerden farklı olarak Tayvan sorununun gündeme gelmediği ve tartışılmadığı bildirilmişti.

Trump yönetiminin, Çin ile daha ikili ekonomik ve ticari ilişkilere odaklanırken, siyasi alanda ihtilaf yaratabilecek sorunlardan kaçındığı gözlemleniyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile 2 Kasım'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı marjında yaptıkları görüşmede, Washington'ın Pekin ile çatışma arayışında olmadığını dile getirmişti.

Tayvan sorununu tartışmamanın, iki ülke arasında taktik bir anlaşma olabileceği tahmin ediliyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.