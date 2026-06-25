ABD’den Türkiye’ye F-35 mesajı: Satış için inceleme başlatıldı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’un Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin süreci yeniden değerlendirdiğini belirtti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vance, Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almasının ardından ortaya çıkan yasal engellere işaret etti.

Vance, ABD yönetiminin, Türkiye’ye F-35 satışı için Amerikan yasalarına uygun bir yol olup olmadığını incelediğini söyledi.

Vance, konuya ilişkin değerlendirmesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ilgili ekibin süreci gözden geçirdiğini ifade etti:

“Pete ve tüm ekip şu anda bunu inceliyor. Çünkü Amerikan yasalarına uymak için gerçekleştiğini belgelememiz gereken bazı şeyler var. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi.”

S-400 KRİZİ F-35 SÜRECİNİ DURDURMUŞTU

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 programından çıkarılmıştı. Washington, S-400 sistemlerinin F-35 savaş uçaklarının hassas teknolojileri açısından güvenlik riski oluşturduğunu savunmuştu.

Ankara ise S-400 sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini belirterek, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü ve savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması için uzun süredir diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Vance’in açıklaması, Türkiye ile ABD arasında savunma sanayii başlıklarının yeniden hareketlendiği bir dönemde geldi.

Reuters'ın haberine göre, Trump yönetiminin, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılması planlanan jet motorlarının satışında ilerlemeye hazırlandığı da belirtiliyor.

Bu adım, iki NATO müttefiki arasındaki savunma ilişkilerinde sınırlı ancak dikkat çekici bir yumuşama işareti olarak değerlendiriliyor.

SATIŞ İÇİN YASAL ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD yönetiminin yürüttüğü incelemede, Türkiye’ye F-35 satışının Amerikan yasalarına uygun olup olmayacağı belirleyici olacak.

Vance’in açıklaması, Washington’un F-35 dosyasını tamamen kapatmadığını ancak sürecin S-400 meselesi ve Kongre’deki hassasiyetler nedeniyle karmaşık ilerlediğini gösterdi.

Türkiye’nin F-35 programına dönüşü, yalnızca askeri teknoloji transferi açısından değil, Ankara-Washington hattındaki stratejik ilişkilerin geleceği bakımından da kritik başlıklardan biri olarak görülüyor.

WSJ: YÖNETİM, KONGRE'YE RAĞMEN MOTOR SATIŞINI İLERLETMEYİ PLANLIYOR

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Milli Muharip Uçak KAAN için ABD'den talep edilen jet motorlarının satışı konusunda Kongre kararını devre dışı bırakmayı planladığını, satışı gerçekleştirme niyetini Kongre'ye bildirdiğini yazmıştı.

Gazeteye göre Trump yönetiminden bir yetkili, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki "yakın ilişkilerin" göstergesi olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım" yanıtını vermişti.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks de Kongre'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, "Dün geç saatlerde yönetim, Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi tedarikinde Kongre incelemesini bir kez daha atlayacağını bana bildirdi" ifadesini kullanmıştı.