ABD’den Umman için seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan bölgesel gerilim nedeniyle Umman için “Seviye 3 – Seyahati Yeniden Değerlendirin” uyarısı yayımladı.

Washington yönetimi ayrıca ülkedeki acil olmayan ABD hükümeti personelinin Umman’dan ayrılmasını talep etti.

Uyarıda, 28 Şubat’ta ABD ile İran arasında başlayan çatışmaların ardından bölgede güvenlik risklerinin arttığı belirtildi.

İran’dan gelebilecek insansız hava aracı ve füze saldırısı tehditleri ile ticari uçuşlarda yaşanan aksaklıkların güvenlik endişelerini büyüttüğü ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Umman’da terör saldırılarının önceden uyarı olmadan gerçekleşebileceğini belirtti.

Olası saldırıların özellikle turistik alanlar, ulaşım merkezleri, pazarlar, dini mekânlar ve devlet binalarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı.

Bakanlık ayrıca Umman’ın Yemen sınırındaki bölgeler için “Seviye 4 – Seyahat Etmeyin” uyarısı yayımladı. Bu kararın gerekçesi olarak Yemen’de süren savaş nedeniyle silahlı çatışma ve terör riski gösterildi.

ABD’li yetkililer, Umman’da bulunan Amerikan vatandaşlarına Smart Traveler Enrollment Program (STEP) sistemine kayıt olmaları ve güvenlik koşullarının kötüleşmesi ihtimaline karşı acil durum planı hazırlamaları çağrısında bulundu.