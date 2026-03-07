ABD’den vatandaşlarına Orta Doğu uyarısı: Bulunduğunuz yerde kalmaya hazır olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarının Orta Doğu’dan ayrılabilmesi için ek tahliye seçenekleri üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Açıklamada, vatandaşlardan e-postalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve ABD büyükelçiliklerinin yayımladığı son güvenlik duyurularını takip etmeleri istendi.

ABD yönetimi, isteyen vatandaşların bölgeden ayrılmasına yardımcı olmak için hazır olduklarını belirterek, bu süreçte güncel bilgi paylaşımının sürdürüleceğini bildirdi.

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan ABD vatandaşlarının, ayrılış bilgisi ve destek almak için ABD Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer ayrıca Katar’dan çıkış seçenekleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

Katar hava sahasının kısmen yeniden açıldığı,

Katar Havayolları ile uçan yolcuların şirketle iletişime geçebileceği,

Deniz yoluyla çıkışın şu anda kapalı olduğu,

Suudi Arabistan sınırındaki Salwa kara geçiş noktasının açık olduğu ve bölge ülkelerine otobüs seferlerinin düzenlendiği.

“BULUNDUĞUNUZ YERDE KALMAYA HAZIR OLUN”

ABD Dışişleri Bakanlığı, ayrılmayı tercih etmeyen vatandaşların güvenli bir yerde kalmaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamada, ev veya otel içinde kalınması, pencerelerden uzak durulması ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçların stoklanması tavsiye edildi.

ABD yönetimi, 3 Mart’ta aldığı kararla Katar’daki acil olmayan ABD hükümeti personelinin ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını istemişti.

Doha’daki ABD Büyükelçiliği ise güvenlik riski nedeniyle rutin konsolosluk hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yetkililer, İran ile tırmanan gerilim nedeniyle ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları ve yerel güvenlik talimatlarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.