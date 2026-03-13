ABD’den yaralı askerler için acil tahliye operasyonu

ABD ordusunun İran’la süren savaş sırasında yaralanan askerleri için yeni bir tıbbi tahliye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Konuya yakın yetkililerin CBS News’e verdiği bilgilere göre uçak, yaralanan yaklaşık 19 askeri Almanya’ya taşıdı.

Tahliye uçağı Suudi Arabistan’dan havalandı, ardından Umman’da kısa bir durak yaptı ve daha sonra Almanya’daki bir ABD üssüne indi.

Yaralı askerlerin, Almanya’daki Landstuhl Bölgesel Askeri Tıp Merkezi yakınındaki üsse götürüldüğü belirtildi.

Tahliye edilen askerler arasında, araçlarının yanında patlayan bir İHA nedeniyle yaralanan iki asker de bulunuyor.

Yetkililer, saldırının ardından askerlerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

ABD ordusu daha önce de Kuveyt’teki bir ABD tesisine düzenlenen saldırıda yaralanan onlarca askeri Almanya’ya tahliye etmişti. Söz konusu saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynaklara göre Salı günü yaklaşık 20 asker Landstuhl Bölgesel Tıp Merkezi’ne “acil” kategorisinde yaralı olarak getirildi. Bu askerlerde travmatik beyin hasarı, hafıza kaybı ve sarsıntı gibi yaralanmaların bulunduğu ifade edildi.