ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı'ndan Biden yorumu
ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı, Biden'ın Putin hakkında yaptığı açıklamaların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.
ABD’de dış politikası ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmış düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklamaları, “Biden kötü olan durumu daha da kötüleştirdi” diyerek değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, “Başkan Biden'ın açıklamaları, kötü durumu daha kötü, tehlikeli bir durumu daha tehlikeli hale getirdi. Bu çok açık. Asıl durum hasarın nasıl onarılacağıdır. Biden’ın yardımcılarına Rus meslektaşlarına ulaşmalarını ve onlarla anlaşmaya hazır olduklarını netleştirmelerini tavsiye ediyorum. Sadece sahip olduğunuz orduyla savaşa girebilirsiniz. Aynı zamanda sadece düşmanınızla savaşı sonlandırabilirsiniz. Putin Rusya’sının suçlu olması bu gerçeği değiştirmez. Rusya’da rejim değişikliği bir umut olabilir ancak bu stratejinin temelini oluşturamaz” dedi.
'KİMİN İKTİDARDA OLACAĞINA BİDEN KARAR VEREMEZ'
ABD Başkanı Biden, Polonya’da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Putin’in iktidarda kalmaması gerektiğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu açıklamaların ardından “Kimin iktidarda olacağına Biden karar veremez. Rusya Devlet Başkanı, Rusyalılar tarafından seçilir” dedi.
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