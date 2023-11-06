ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
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