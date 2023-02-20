ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye 185 milyon dolar yardımda bulunduklarını söyledi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:39

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:39

Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı depremlerin ardından Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Blinken, "Yıkımın birazını görmek için bir şehrin üzerinden uçma şansım oldu ve bunu kelimelere dökmek gerçekten zor. Yıkılmamış ve yıkılmış binalar görüyorsunuz, çöken çatıların hemen yanında hala ayakta duran bir şeyler var. Size söz konusu durumun ölçeği hakkında bir fikir veriyor. Bu depremden dolayı on binlerce ölüm ve on milyonlarca etkilenen insan var ve elbette, hala tam kapsamını bilmiyoruz" dedi.

Depremin hemen ardından ABD ve diğer ülkelerin devreye girdiğini belirten Blinken, şöyle konuştu:

"Bir gün içinde burada yaklaşık 200 kişi, köpek ve diğer uzmanlardan oluşan arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Depremden hemen sonraki günlerde barınma, su, yiyecek, ilaç ve giyecek için yaklaşık 85 milyon dolar değerinde yardım aktarıldı. Bugün ise ihtiyacı olanlara yardım etmek için 100 milyon dolar daha getireceğimizi duyurmak isterim. Bunu, Acil Mülteci ve Göç Fonu ile Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) sahip olduğu bir insani yardım fonundan aldık ve bu yakında harekete geçirilecek."

"ÇOK YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Blinken, "Aynı zamanda Türk meslektaşlarımızla çok yakın bir işbirliği içinde hem ihtiyaçları anlamak hem de bunları karşılamanın yollarını bulmak için çalışıyoruz. Bu, her zaman olduğu gibi dikkate değer bir şekilde harekete geçen ABD ordusu başta olmak üzere ABD hükümetinin pek çok bölümünün olağanüstü çalışması ve işbirliği olmadan gerçekleştirilemezdi. Meslektaşlarımız yaklaşık 150 sorti yaptı. Helikopterleri ulaşılması zor bölgelere gönderdiler, buradan 24 milyon poundluk yardım geliyor, gördüğünüz gibi tam arkamdaki kamyonlara gidiyor ve ihtiyacı olan insanlara ulaşacak" dedi.

USAID'in depreme yönelik çalışmalara çok hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verdiğini söyleyen Blinken, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliği, Türk ortaklarımızla işbirliği içinde insanlara yardım etmeye çalışmak için bir araya geliyor. Bu uzun vadeli bir çaba olacak. Arama ve kurtarma maalesef sona eriyor. İyileşme operasyonu ise sürüyor ve ardından büyük bir yeniden inşa çalışması olacak. Yıkılan bina, apartman ve ev sayısı dahil hasarın boyutlarını gördüğünüzde yeniden inşa etmek çok büyük bir çaba gerektirecek. Ancak bu çabada Türkiye'yi desteklemeye kararlıyız. Dünyanın birçok ülkesi de aynı şeyi yapıyor. Bunu başarmak için muazzam bir dayanışma ve kararlılık var."

"ABD 185 MİLYON DOLARLIK YARDIMDA BULUNDU"

ABD'nin Türk halkının yanında olduğunu ve çalışmalar tamamlanana kadar buna bağlı kalacaklarını belirten Blinken, "Şu anda en önemli şey ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırmak, kışı atlatmak ve tekrar ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak" dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Blinken, "Şu an itibariyle ABD 185 milyon dolarlık yardımda bulundu, ancak başka bir şey varsa, ne yapabileceğimize bakacağız. Diğer ülkeler devreye giriyor ancak bu çağrının finanse edilmesi çok acil ve sağlayabileceğimiz ek kaynaklara bakarken bile kesinlikle başkalarını bunu yapmaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Türk ortaklarımızdan ileriye dönük ihtiyaçların neler olduğu, en iyi nasıl yardımcı olabileceğimiz, buradaki insanları desteklemek için kaynakları en iyi nasıl toplayabileceğimiz hakkında öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK HALKININ YANINDAYIZ"

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan ekibe teşekkür eden Blinken, "Hayat kurtarmaya doğrudan katkıda bulunduğunuzu biliyorum ve bu herhangi birimizin yapabileceği en güçlü şey" dedi.

Türkiye'de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Blinken, sözlerini "Türk halkının en çok bilmesini istediğim şey, ABD'nin yanlarında olduğu ve bunu atlatmak için ne kadar sürerse sürsün yanlarında olacağıdır" şeklinde tamamladı.