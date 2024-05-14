ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için başkent Kiev'e ziyaretinin başladığını belirtti.
Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.
Antony Blinken, paylaşımında, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm" ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.
Miller, Blinken'ın, liderlerle ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisi ile Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacağını kaydetti.
RUSYA SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRDI
Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.
Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.
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