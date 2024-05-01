Blinken Netanyahu'yu sıkıştırıyor: 'Gazze için daha fazla yardım şart!'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyaretinde Başbakan Netanyahu'yu Gazze'ye insani yardımı artırma konusunda zorlarken, Hamas'ı rehineleri serbest bırakıp ateşkesi kabul etmeye çağırdı. Blinken, Orta Doğu turunun son durağı olan İsrail'de, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için spesifik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:04
Blinken Netanyahu'yu sıkıştırıyor: 'Gazze için daha fazla yardım şart!'
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Çarşamba günü İsrailli liderlerle bir dizi görüşmeye başlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye insani yardımın arttırılmasını savundu. Aynı zamanda Hamas'ı ateşkesi kabul etmeye ve rehineleri serbest bırakmaya çağırdı.

Bu hafta başında Riyad ve Amman'ı ziyaret eden Blinken'in İsrail ziyareti geniş kapsamlı Orta Doğu turunun bir parçası. Bu ziyaret, 7 Ekim'de bu yana Blinken'in bölgeye yaptığı yedinci ziyaret.

Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen Blinken, çatışmalar sürerken Gazze'ye yardım ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı: "Biz ateşkes ve rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesi için çabalarken, Gazze halkının acil ihtiyaçları öncelikli olmaya devam ediyor. Onların acil gıda, ilaç, su ve barınak ihtiyaçları sürekli gündemimizde."

BLİNKEN NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Blinken, Netanyahu ile yapacağı görüşmede, ABD'nin İsrail'den sivilleri koruma ve yardım çalışmalarını güven altına alma taleplerini ele alacak. Biden, ABD desteğinin bu şartlara bağlı olabileceğini belirtmişti.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki kıtlığı önlemek için İsrail'den daha fazla işbirliği beklediğini söyledi. Blinken, Ürdün'den Gazze'ye ilk yardım sevkiyatının başlayacağını duyurdu ve ek yardımların da yolda olduğunu açıkladı.


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