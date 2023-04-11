ABD Dışişleri Bakanlığı: Süleymaniye'deki İHA saldırısında can kaybı yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 7 Nisan'da Irak'ın Süleymaniye kentinde içinde ABD'li yetkililerin de bulunduğu bir konvoyun kimliği belirsiz S/İHA tarafından hedef alınmasının ardından "can kaybının olmadığını" duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:05
ABD Dışişleri Bakanlığı: Süleymaniye'deki İHA saldırısında can kaybı yok
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in konvoyunun S/İHA ile hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vedant Patel, saldırı sırasında bazı ABD'li yetkililerin konvoyda olduğunu belirterek, "can kaybı olmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Patel "Sadece belli şeyler söyleyebilirim. Pentagon'daki meslektaşlarım bu konuda daha detaylı konuşabilirler. 7 Nisan'da konvoya düzenlenen saldırıyı Savunma Bakanlığımız soruşturuyor. Konvoyda ABD askeri yetkilileri de vardı. Can kaybı olmadığını teyit edebiliriz" dedi.

Patel, "ABD'li yetkililerinin güvenliğini tehdit eden her türlü adıma elbette karşıyız" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

7 Nisan'da Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in konvoyu kimliği belirsiz bir S/İHA tarafından hedef alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıyı doğrulayarak, konvoyda üç ABD askerinin de yer aldığını açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz. ABD personelinin emniyet ve güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD güçleri, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için yerel ortak güçleri desteklemek üzere Irak ve Suriye'de kalmaya devam edecektir" diye konuştu.


ABD ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Mazlum Abdi YPG Süleymaniye

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