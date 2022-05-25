ABD Dışişleri: Türkiye ve Yunanistan'ı birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan'ın, bölgedeki farklılıkları diplomatik olarak çözmek ve bölgesel güvenliği korumak için birlikte çalıştıklarını görmek istediklerini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın toplantısında Yunanistan ile Türkiye arasındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ned Price, Türkiye ve Yunanistan'ın, bölgedeki farklılıkları diplomatik olarak çözmek ve bölgesel güvenliği korumak için birlikte çalıştıklarını görmek istediklerini kaydetti.
Price, "Yunanistan ve Türkiye de dahil olmak üzere NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Price ayrıca, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçen hafta Washington'da olduğunu ve yönetimdeki mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını hatırlatarak, "Yunanistan'ın vazgeçilmez bir ortak ve ABD için önemli bir NATO müttefiki olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde Türkiye de ABD'nin önemli bir ortağı ve önemli bir NATO müttefikidir. Ortaklarımızın bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalıştığını görmek istiyoruz" diye konuştu.
'İSVEÇ VE FİNLANDİYA KONUSU TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ BİR MESELE DEĞİL'
Ned Price, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK'nın varlığı ile bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat lisansları kısıtlamasını gerekçe göstererek bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkmasına yönelik bir soruya yanıt vererek, konunun Türkiye ile ABD arasındaki ikili bir mesele olmadığına dikkati çekti.
Price, "İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Fin ortaklarımız arasında bir konu. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdürebileceğimizden eminiz" değerlendirmesini yaptı.
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