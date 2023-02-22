ABD Donanma Bakanı Del Toro, daha büyük bir donanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:11

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:11

ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro, Washington DC'deki Ulusal Basın Kulübü'nde konuştu.

Del Toro, Çin donanmasının ABD'ye göre "daha büyük bir filo" ve "daha fazla gemi inşa kapasitesi" gibi "önemli" avantajlara sahip olduğunu belirterek, "Çin, Güney Çin Denizi ve başka yerlerdeki müttefiklerimiz de dahil olmak üzere diğer ulusların deniz egemenliğini ve ekonomik refahını sürekli olarak ihlal etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

CNN'in aktardığına göre Del Toro, "Artık daha büyük bir filoları var ve bu filoyu küresel olarak konuşlandırıyorlar. Daha büyük bir donanmaya ihtiyacımız var, gelecekte daha fazla gemiye, özellikle de bu tehdidi karşılayabilecek daha modern gemilere ihtiyacımız var" dedi.

"BU GERÇEK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın şu anda 340 civarında olan gemi sayısının önümüzdeki yıllarda 400'e kadar çıkabileceğini belirten Del Toro, ABD donanma tersanelerinin de Çin tersanelerinin üretimiyle "boy ölçüşemeyeceğini" dile getirdi.

Del Toro, "13 tersaneleri var, bazı durumlarda tersaneleri daha fazla kapasiteye sahip, bir tersane bizim tüm tersanelerimizin toplamından daha fazla kapasiteye sahip. Bu gerçek bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

Del Toro, Çin'in, iş gücü konusunda sayısal bir avantaja sahip olduğunu, çünkü büyük ölçüde ABD'deki işgücünü etkileyen kısıtlamalar, düzenlemeler ve ekonomik baskılardan muaf olduğuna dikkat çekti.

"ONLAR KOMÜNİST BİR ÜLKE"

ABD'nin en büyük sorunlarından birinin "vasıflı" işgücü bulmak olduğunu belirten Del Toro, "İşsizlik oranı yüzde 4'ün altında olduğunda, ister bir restoran için işçi bulmaya çalışın, ister bir tersane için işçi bulmaya çalışın, bu gerçek bir zorluk haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Del Toro, "Onlar komünist bir ülke, uydukları kurallar yok. Gemilerini inşa ederken köle emeği kullanıyorlar, doğru... Bu asla iş yapmamız gereken bir yol değil, ancak karşı karşıya olduğumuz şey bu, bu yüzden önemli bir avantaj sunuyor" dedi.