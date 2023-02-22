Rusya, Çin ve Güney Afrika ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek

Güney Afrika, Rusya ve Çin, Güney Afrika açıklarında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:30
Rusya, Çin ve Güney Afrika ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek
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Güney Afrika, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatı gerçekleştireceği bildirildi.

Tatbikatın, Güney Afrika açıklarında gerçekleştirilmesi beklenirken, tatbikata üç ülkeden donanma unsurlarının katılacağı kaydedildi.

Tatbikatın, deniz güvenliğine yönelik tehditlere karşı koyma görevlerine odaklanacağı ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumak için ülkelerin deniz kuvvetlerinin hazır olduğunu göstereceği belirtildi.

Rusya Kuzey Filosu basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Amiral Gorşkov fırkateyni Güney Afrika'nın Richards Körfezi limanına ulaştı.

Açıklamada, "Amiral Gorşkov, fırkateyni, uzun mesafeli bir seferin görevlerini yerine getirerek, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Richards Körfezi limanına geldi" denildi.


Rusya Güney Afrika Çin

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