ABD Donanması'nda tehlike çanları çalıyor

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:21

ABD Sayıştayı, ABD Donanması'nın çıkarma gemilerinin yarısından fazlasının kötü durumda olduğunu ve ABD ordusunun operasyonlarını sürdürmek için gerekli olan 31 adet hizmete elverişli gemi ihtiyacını karşılayamama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Raporda, “ABD Donanması'nın amfibi filosu, kritik görevler için deniz piyadeleri ile araç ve uçaklar da dahil olmak üzere ekipmanlarını taşımaktadır. Ancak filonun yarısı kötü durumda ve bazı gemiler yıllardır kullanılmıyor” ifadeleri yer aldı.

Raporda, daha önce tasarruf etmek için Donanmanın hurdaya çıkarmak üzere olduğu bazı gemilerin bakım ve onarımına yatırım yapmamaya karar verdiği, yeni gemiler inşa edilmeye devam ederken, bunun ordunun gerekli sayıda gemiye sahip olamayacağı bir duruma yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Donanma, 31 gemi ihtiyacını karşılamak için bazı gemilerin hizmet ömrünü uzatmayı düşünüyor. Ancak, Donanma'ya göre bu çaba, gemi başına 1 milyar dolara kadar bir maliyet gerektirecek ve artan gemi inşa maliyetleri ve bakım gecikmeleri nedeniyle önümüzdeki otuz yıl içinde altı geminin ömrünün uzatılması gerekecek” denildi.