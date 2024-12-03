ABD'de 100 yaşında evlenen çift Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:34

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:34

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir huzurevinde tanışarak dokuz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guinness Rekorlar Kitabı'na "evlenen en yaşlı çift" olarak geçti.





19 Mayıs'ta düzenlenen düğünle dünyaevine giren çift, toplam yaşları 202 yıl ve 271 gün ile bu alandaki rekoru kırdı. Guinness yetkilileri, bu eşsiz hikayeyi duyururken çiftin sevgisi ve bağlılığından övgüyle söz etti.





Eski eşlerini kaybettikten sonra aynı huzurevinde tanışan Fiterman ve Littman, mutlu birlikteliklerini tanıştıkları yerde düzenlenen anlamlı bir törenle kutladı. Bu unutulmaz olay, sevginin yaşı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.